Ultima gara di questo turno di Serie A fra Bologna e Napoli. La squadra di Italiano ha ospitato la seconda in classifica e al Dall'Ara in una partita ricca di emozioni. I partenopei sono passati in vantaggio nei primi venti minuti grazie alla rete di Zambo Anguissa, che si è portato a spasso tutta la retroguardia felsinea.

Il pari arriva nella ripresa con un gol d'autore. Dan Ndoye esegue un colpo di tacco meraviglioso, prende la traversa ma il pallone poi finisce in rete. Dominio rossoblù nel finale ma brivido per Ravaglia nei minuti di recupero, il Napoli non approfitta del passo falso dell'Inter. 1-1 al termine della gara, Italiano torna a +5 sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 68, Napoli 65, Atalanta 58, Bologna 57, Juventus 56, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 48, Udinese 40, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 21, Monza 15.