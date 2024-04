"Torniamo in finale, lo dobbiamo a Barone": Italiano e le parole pronunciate ai giocatori

Tutti insieme in cerchio prima della partenza per la Repubblica Ceca. Italiano ha caricato la Fiorentina: “Torniamo in finale, lo dobbiamo anche a Joe”, così il tecnico viola ha voluto sottolineare l'importanza della gara di questa sera.

Ancora il cerchio

Frase riportata dal Corriere dello Sport-Stadio, pronunciata in un luogo non solo simbolico, il Viola Park, e un'immagine quella del cerchio che ha richiamato molto quella di fortissimo impatto emotivo nel giorno della ripresa dopo la scomparsa di Joe Barone.

Vendicare la sconfitta di Praga

Dentro a quel cerchio l'allenatore ha ricordato a tutti che cosa rappresentava la Conference League per l'ex dirigente viola e per la società, rinsaldando il patto fatto per “vendicare” la sconfitta nella finale di Praga contro il West Ham.