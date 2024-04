Alzare una coppa e poi dirsi addio: Ecco il PATTO per la vittoria

Si torna a parlare di patto per la vittoria in casa Fiorentina. Tutto questo nell'immediata vigilia del match di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen. Ne parla stamani La Gazzetta dello Sport, dove si legge che il tecnico, Vincenzo Italiano, vorrebbe provare a chiudere il suo cerchio viola con un trofeo.

Vincere e poi lasciarsi

Un successo per poi lasciarsi e un patto che non coinvolge solo l'allenatore, ma anche diversi calciatori, diversi attori protagonisti di un'annata fin qui strana.

“Manca poco ma non sarà facile”

"Patto per un trofeo? Tra di noi ce lo diciamo, manca poco, ma non sarà facile" queste le parole utilizzate proprio dal tecnico a poche ore dal match che si giocherà in Repubblica Ceca, la stessa nazione dove i viola hanno perso la scorsa edizione della Conference.