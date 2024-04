Il tesoretto europeo della Fiorentina comincia ad essere consistente: Viola già in doppia cifra

Siamo su un altro livello rispetto agli introiti incassati dalle società che giocano in Champions League, e questo è innegabile, ma la Fiorentina comunque il suo ‘tesoretto’ se lo è già fatto anche quest'anno grazie alla Conference League.

Doppia cifra

I viola dopo questa doppia sfida contro il Viktoria Plzen andranno in doppia cifra, perché agli 8,6 milioni di euro già guadagnati tra prima fase e ottavi di finale, aggiungeranno 2,6 milioni per la partecipazione ai quarti, per un totale di 11,2 milioni di euro.

Oltre 20 milioni lo scorso anno

Ovviamente la speranza è che la squadra possa proseguire il suo percorso per la gloria, per raggiungere un grande risultato sportivo…e anche per mettere in cassa qualche altro milione in più che magari possa essere reinvestito. L'anno scorso, con la partecipazione alla finale di Praga furono oltre 20 i milioni incassati con la Conference.