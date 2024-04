La probabile formazione della Fiorentina: Milenkovic ha bisogno di riposo, torna Quarta. Davanti Nico è pronto per tornare dall'inizio

Notte, anzi più pomeriggio, di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Oggi alle 18:45 la squadra viola scenderà in campo contro il Viktoria Plzen per l'andata dei quarti di finale. Italiano potrebbe optare per un turnover molto moderato, dato che la situazione in campionato ormai si è fatta critica. Dunque vedremo Terracciano fra i pali e i titolari sulle fasce, Kayode e Biraghi, con qualche chance di vedere anche Dodo e Parisi. Insieme a loro, i due centrali dovrebbero essere Ranieri e Martinez Quarta. Probabile gara di riposo per un Milenkovic in netta difficoltà nell'ultimo periodo.

Possibile “sorpresona” in cabina di regia

A centrocampo, difficile vedere Arthur dall'inizio, vista la sua - ancora - precaria situazione fisica; in cabina di regia, potrebbe essere proposto Maxime Lopez. Accanto al francese più Bonaventura di Mandragora, per lasciar agire Beltran in libertà dietro a Belotti. Gli esterni offensivi dovrebbero essere Gonzalez e Sottil. Ikone e Kouame, tuttavia, scalpitano per un po' di spazio in campo europeo.

LA PROBABILE FORMAZIONE

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, M.Quarta, Ranieri, Biraghi/Parisi; Lopez, Bonaventura/Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano.