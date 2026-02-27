Corriere dello Sport-Stadio: Viola, ottavi e vergogna

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina non può non concentrarsi sull'orribile prestazione della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Il quotidiano non usa giri di parole per descrivere lo scempio visto in campo: “La Viola passa” ma “Non fa ridere” scrive in prima pagina.

Pagine 18-19

Nelle pagine interne il Corriere va ancora più pesante scrivendo nel titolo principale: “Viola, ottavi e vergogna” e poi nel sottotitolo “Una Fiorentina inaccettabile si qualifica ai supplementari”. Di spalla l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Una sgradevle superficialità”.

Pagina 21

Il Corriere nell'ultima pagina dedicata ai colori viola analizza la prestazione di un singolo giocatore gigliato scrivendo: “Mai più senza” e ancora “Fagioli entra e scaccia via i fantasmi”. Di spalla infine troviamo il punto sugli infortunati “Vanoli ha il pass ma perde pezzi”.