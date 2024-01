Brian Rodriguez sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Le parti hanno raggiunto l'accordo, manca solo l'arrivo del giocatore in Italia e l'ufficialità. Tutte pratiche che si risolveranno presto.

Già addio con l'America

Secondo quanto riportato da TUDN, Rodriguez non è convocato dal Club America per la prossima trasferta, contro il Juarez, in programma giovedì notte alle ore 2:05. L'esterno uruguaiano, per altro, avrebbe già salutato i compagni, pronto al viaggio verso Firenze.

Manca pochissimo all'ufficialità

Tutto fatto per il passaggio di Rodriguez alla Fiorentina. La stessa fonte riporta il termine ultimo per l'ufficialità dell’affare, ovvero entro venerdì.