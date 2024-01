Si muove il mercato della Fiorentina dopo diversi giorni di immobilismo seguiti alla cessione di Pierozzi alla Salernitana e all'arrivo di Faraoni dal Verona e a poco più di una settimana dal gong finale.

Due ufficialità nelle prossime ore, mentre Vargas…

Nelle prossime ore arriveranno due ufficialità: Brekalo alla Dinamo Zagabria e Brian Rodriguez alla Fiorentina. Si è sbloccata la trattativa per riportare il croato in prestito oneroso alla squadra che lo ha cresciuto e le visite mediche di entrambi sono fissate per domani. Sul fronte dell'altro esterno, Vargas dell'Ausburg, si aspettano novità sul futuro di Ikoné. La Fiorentina lo ha in mano, ma senza la partenza del francese l'arrivo dello svizzero potrebbe complicarsi. Affare che è legato allo scambio con Belotti (vedi ultimo paragrafo).

Mina pronto all'addio, Comuzzo pronto alla promozione

Il capitolo cessioni potrebbe arricchirsi presto di un nome un po' a sorpresa, visto che Yerry Mina sembra sul piede d'addio. Su di lui spinge forte l'Olimpiakos, con la Fiorentina pronta a incassare la plusvalenza visto l'arrivo del colombiano a zero in estate. Niente rimpiazzi dal mercato, si punterà su Pietro Comuzzo, classe 2005.

Barak ancora viola

Sempre più improbabile, infine, la partenza di Barak in direzione Napoli, con i partenopei che hanno chiuso per Dendonker per il centrocampo e hanno altre mire per i prossimi giorni.

Uno scambio tutto da studiare

Infine il punto sullo scambio Belotti-Ikoné. Rimane un'ipotesi, ma è un'operazione sulla quale sia Fiorentina che Roma lavoreranno nelle prossime ore per capire se ci saranno le condizioni per portare a termine lo scambio di prestiti fino a fine stagione.