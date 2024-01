C'è una squadra greca in pole per Mina, che in caso di cessione non sarà sostituito. Plusvalenza all'orizzonte per le casse viola?

Secondo quanto appreso da tuttomercatoweb.com, adesso in pole per Yerry Mina ci sarebbe l'Olympiacos, club greco che sarebbe davanti a Porto e Besiktas nella corsa al difensore della Fiorentina.

Plusvalenza all'orizzonte?

Dall'affare la Fiorentina dovrebbe monetizzare e dunque mettere a bilancio una plusvalenza, visto l'arrivo a parametro zero del colombiano in estate.

Comuzzo in rampa di lancio

In caso di addio non sono programmati interventi sul mercato per la difesa, con il giovane Pietro Comuzzo, classe 2005, in aria di promozione in pianta stabile in prima squadra.