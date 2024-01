Il presidente del Quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi ha parlato del tema stadio. Queste le sue parole in risposta alle dichiarazioni dei consiglieri De Blasi, Bundu e Palagi: "Lo stralcio della previsione della galleria commerciale e dell’hotel dal progetto Arup per il rifacimento del Campo di Marte era stato chiesto da me in una mozione presentata al Quartiere nel settembre scorso, dopo che il sindaco Nardella aveva aperto alla possibilità di modificare l’intervento e dopo il confronto avuto dal Quartiere con i cittadini, in particolare con i residenti del Campo di Marte, dei quali ha raccolto le proposte e le osservazioni”.

E ancora: “Siamo arrivati alla decisione di non procedere con l’hotel e l’area commerciale in seguito a quanto deciso dal Quartiere 2 e dal sindaco Dario Nardella, e stupisce che ci sia chi se ne accorge solo oggi. La nostra mozione prevede inoltre il mantenimento della destinazione d’uso per realizzazione di una piscina pubblica a uso della cittadinanza e l’assegnazione alle associazioni sportive cittadine, tramite bando, del Centro Sportivo Astori, compatibilmente con quelle che saranno le esigenze dei lavori al Franchi e al Padovani”.