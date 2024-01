Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti a Radio Bruno ha spaziato tra molti temi di casa Fiorentina, dal campo al mercato proiettandosi alle prossime mosse viola.

‘Belotti? In difficoltà e non adatto al gioco di Italiano’

“Ormai da 4 anni si parla di Belotti alla Fiorentina, da prima che i rapporti tra Commisso e Cairo fossero pregiudicati tanto che sembrava che con Iachini potesse arrivare. Nella Roma ha fatto 10 gol in 68 partite, è un po' in difficoltà, bisogna capire come lo sistemerebbe Italiano nel modulo, non lo vedo nel 4-2-3-1. È un centravanti d'area e il tecnico viola chiede anche altre cose alla punta e Belotti non mi sembra adatto a quel tipo di lavoro. Nzola è in un chiaro periodo di difficoltà ma il ‘Gallo’ non è un'idea per una squadra quarta in campionato e in lotta su altri fronti importanti”.

‘Aspettiamo di vedere Rodriguez ma spero il mercato non finisca qui’

"Il tecnico viola mi è sembrato piuttosto scoraggiato dopo il Napoli, oltretutto si attendeva dei rinforzi dal mercato. Non ho capito il 4-2-3-1 contro la squadra di Mazzarri, avrei riproposto il modulo usato contro il Bologna e evitato gli esterni. Vediamo come sarà Rodriguez, che arriva dall'infortunio al ginocchio ed è stato anche operato. Da capire in quanto tempo si ambienterà. Non son convinto che il mercato della Fiorentina qui e sinceramente lo spero".