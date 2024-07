UFFICIALE: Il Prato si rinforza con due giovanissimi esterni della Fiorentina Primavera

Il Prato ufficializza gli arrivi di due giovani dalla Fiorentina Primavera. Si tratta dei due esterni classe 2006 Gabriele D’Amato ed Edoardo Giusti, che arrivano in prestito al club toscano che milita in Serie D.

Il terzino sinistro D’Amato è reduce da una stagione vissuta da protagonista con l’Under 18 della Fiorentina, nella quale ha messo in fila 28 presenze in campionato (segnando anche un gol) e due presenze alla Viareggio Cup. Anche l’esterno destro Giusti ha appena concluso una stagione da protagonista con la maglia dell’Under 18 viola, condita da 22 presenze in campionato (e due gol) e da una presenza alla Viareggio Cup.