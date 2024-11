Come scrive La Repubblica nella sua edizione fiorentina, sono diversi i colpi in uscita che la Fiorentina potrebbe effettuare già a gennaio. La società viola potrebbe infatti cedere il suo portiere Pietro Terracciano per far spazio a Martinelli come secondo portiere alle spalle di De Gea. La società viola punta molto sul ragazzo classe 2006, cresciuto in questi mesi alle spalle di un maestro come il campione spagnolo. Per Martinelli si profilano le prime esperienze in coppa, a partire dal derby contro l'Empoli in Coppa Italia.

Altro nome in uscita è quello di Cristiano Biraghi, sempre più chiuso a sinistra da Gosens, con la Fiorentina che potrebbe scegliere il tedesco in coppia con Parisi per la fascia sinistra. Infine occhio anche alla situazione intorno a Martinez Quarta, considerando anche l'arrivo a gennaio di Valentini dal Boca, oltre a quella di Kouamé in attacco (che ha da poco rinnovato).