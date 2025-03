"Kean è l'attaccante più in forma in Italia. Sostituire Gasperini non sarà facile per l'Atalanta"

Questo pomeriggio il giornalista di RaiSport Andrea Riscassi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare luce sulle concioni dell'Atalanta di Gasperini a poco più di tre giorni dalla sfida contro la Fiorentina.

“Kean l’avevo gia visto carico a pallettoni contro il Panathinaikos, e sono convinto che in Nazionale avrebbe giocato titolare anche se Retegui fosse stato disponibile: adesso è l’attaccante piu in forma che c’è in Italia”.

“Post Gasperini? Chi arriverà avrà una grossa gatta da pelare”

Ha poi parlato del futuro di Gasperini: “Ho l’impressione che lui a prescindere non rinnoverà e quindi andrà via nonostante abbia ancora un anno di contratto. Al momento non ho idea dove possa andare, la Roma era quella più plausibile ma dopo le parole di oggi di Ranieri credo sia da escludere. Penso che la preoccupazione dei bergamaschi sia chi sarà il suo sostituto e non quale sarà la sua nuova squadra: il problema è chi sarà in grado di prendere le redini della squadra da lui creata”.

“I nomi per sostituirlo sono tanti, ma ancora non è stata presa una decisione”

Ha anche aggiunto: “Gasperini è riuscito a portare l’Atalanta ad alti livelli: in pochi anni è riuscito a competere per lo scudetto e a potarsi a casa un Europa League. La scelta sarà difficilissima, anche se si sceglierà di continuare sul cammino tracciato dal Gasp: bisognerà capire se si vorrà farlo, e tra i nomi emersi c’era stato anche quello di Tudor, oppure se si vorrà cambiare tutto. Il ricambio sarà enorme anche dal punto di vista della rosa, perche sono convinto che in molti poi se ne andranno a fine stagione: non sarà per niente facile sostituirlo. I nomi sono tanti - sono stati fatti anche quelli di Motta, Italiano e dello stesso Palladino - ma attualmente i nomi degli allenatori senza squadra sono pochi. Sarri? Potrebbe essere un’idea, ma il fatto che gioca con la difesa a 4 potrebbe rappresentare un cambio epocale per un club come l’Atalanta. Anche De Zerbi potrebbe essere un profilo ideale, anche se credo che possa puntare a club di un livello più alto”.

“Ecco come stanno Retegui e Cuadrado”

Ha poi parlato delle condizioni di Retegui: “L’argentino non si è allenato neanche oggi e quindi tenderei a dire che domenica al Franchi non ci sarà. Siamo già a giovedì e, per ipotizzare un recupero lampo, avrebbe dovuto svolgere almeno un paio di allenamenti regolarmente coi compagni invece per il momento sta facendo solo terapie. Quello che potrebbe recuperare invece è Cuadrado, anche solo per la panchina”.