Alla fine Immobile potrebbe davvero tornare in Serie A. Forte l'interesse di una concorrente della Fiorentina

Il Bologna è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dallinga e Castro. Dopo che la trattativa per Džeko si è arenata a causa dell'inserimento della Fiorentina, Sartori ha deciso di virare deciso su un altro uomo di esperienza accostato alla maglia viola: Ciro Immobile.

La trattativa

Da un paio di giorni sono ripresi con forza i contatti con l'ex capitano della Lazio. Immobile sarebbe estremamente felice di giocare con i rossoblù, stimando molto Italiano per il suo gioco d'attacco e volendo tornare a giocare nel nostro campionato.

La concorrenza del Milan

La dirigenza Rossoblù però deve guardarsi bene dalla concorrenza del Milan, che potrebbe fare lo sgambetto in stile Fiorentina nella trattativa per Dzeko. La trattativa sembra alla portata e il suo compimento potrebbe non essere lontano.