Tentativo del Fenerbahce per Dominguez, ma il giocatore vuole solo l'Italia. E la Fiorentina è pronta sfidare una big di Serie A

Ormai da tempo quello di Nicolas Dominguez è un profilo molto apprezzato in casa Fiorentina. Anche in questa sessione di mercato il centrocampista è stato cercato dalla società viola, come conferma Alfredo Pedullà che parla anche di un interesse da parte del Milan.

Nel frattempo Dominguez e il suo entourage stanno trattando con il Bologna, che ha proposta al giocatore il rinnovo del contratto. Tra le parti i rapporti sono ottimi, ma alla fine la volontà dell'argentino di provare nuove esperienze potrebbe prevalere. Intanto per lui c'è stato un tentativo concreto del Fenerbahce, prontamente rispedito al mittente. Dominguez, che il Bologna valuta 15 milioni, vuole solo l'Italia e la Fiorentina è in prima linea insieme al Milan.