L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non può concorrere con Inter, Napoli, Atalanta, Juventus e Milan. I rossoneri hanno fatto un mercato incredibile, comprando giocatori molto importanti. La Fiorentina deve giocarsi un posto in Europa con Lazio e Bologna, questo deve essere l'obiettivo”.

“La Fiorentina domani non deve partire arresa”

Sulla partita di domani: “Non mi piace partire arresi, perché la Fiorentina non potrebbe vincere contro l'Inter? I neroazzurri hanno sofferto tante volte quest'anno, anche contro squadre piccole come Empoli e Venezia. Ricordiamoci poi che si giocheranno 17 minuti in meno, che sono tanti e ti permettono di gestire meglio le forze. Ma la Fiorentina non deve rinunciare a portare uomini nella metà campo avversaria".

“Regolamento penalizzante per la Fiorentina”

Sul regolamento: “E' troppo penalizzante considerarlo con il mercato di mezzo. La Fiorentina ha ceduto tanti calciatori, non è possibile pensare che possa affrontare una partita nelle stesse condizioni di due mesi fa. Il regolamento è giusto, ma con il mercato di mezzo andrebbe rivisto”.