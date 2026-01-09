Amoruso: "Kean mette il muso troppo facilmente. C'era bisogno di lui e invece è stato un fantasma. Baldanzi? Non ne capisco il senso"

L'ex calciatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato il periodo della squadra viola al Pentasport di Radio Bruno. L'ex difensore ha analizzato la partita contro la Lazio, ma ha anche parlato del mercato gigliato.

La partita contro la Lazio

"Nel primo tempo contro la Lazio i viola hanno avuto paura - ha detto Amoruso - ma nella seconda frazione ho visto una gran bella Fiorentina: padrona del campo e che ha subito reagito al gol subito. Poi però, nel momento fantastico in cui hai ribaltato la situazione, è tornata ad essere la solita Fiorentina: fragile, disunita e che non sa aspettare. Il pareggio era giusto, ma eri davanti al 90esimo e hai buttato via due punti che ti portavano a -1 dalla salvezza. Questa squadra secondo me si salverà, ma non cambierà il suo iter; Continueranno questi errori perchè è una situazione che si è complicata a livello mentale, c'è poca sicurezza nei giocatori. Per guarire da questa "malattia" c'è bisogno di molto tempo".

La prestazione di Kean

L'ex giocatore viola ha poi parlato anche della brutta prestazione del bomber viola: “Kean ieri è stato un fantasma, non so se ha ancora dei problemi. Penso però che sia un giocatore che mette il muso troppo facilemente. Non è partito titolare, ma quando la partita è sporca non puo pensare di uscire dal campo pulito e senza lottare. C'era tanto bisogno di lavoro quando è entrato, eppure non ha fatto nulla”.

Il mercato viola

Amoruso infine ha commentato i rumors relativi alle trattative di mercato della Fiorentina: “Nel mercato di gennaio per trovare l'acquisto perfetto che è anche abituato a giocare devi tirare fuori molti soldi. E' importante trovare i giocatori che hanno le prontezza mentale per calarsi nella situazione in cui si trova la Fiorentina. Brescianini ha grande qualità di corsa e di inserimento, ma è ottimo anche in fase difensiva, bisogna capire dove schierarlo. Su Baldanzi ho dei dubbi: se arriva lui vuol dire che Gumdundsson va via? Dove lo metto un giocatore così se hai già l'islandese? Non la vedo di buon occhio come operazione, non ne capisco il senso”.