Gli esuberi del Milan in direzione Arabia Saudita: viola pronti a depennare il nome di un obiettivo dalla lista dei papabili nuovi registi

Nella ricerca del proprio nuovo regista, la Fiorentina e Pioli avevano anche sondato una vecchia conoscenza del tecnico parmigiano, vale a dire Ismael Bennacer. L'algerino, esubero del Milan, è ormai in uscita da Milanello, ma Firenze non sembra essere nel suo futuro.

Infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, sia lui che Yacine Adli sarebbero in uscita direzione Arabia Saudita. Due profili diversi per un ruolo ‘simile’, uno con un passato in viola e uno che era stato sondato per il futuro, ma che sembrano ormai allontanarsi dalla permanenza in Italia.