Un paio di ostacoli mica da poco tra Folorunsho e la Fiorentina. Ma a breve la società viola incontrerà il Napoli, che punta Biraghi

Tiene banco la vicenda Biraghi in casa Fiorentina dopo le parole del suo agente Mario Giuffredi che ne hanno annunciato l'addio a gennaio. Come scrive calciomercato.com, il procuratore napoletano del numero 3 viola si è già attivato per portarlo al Napoli, dove lo aspetta Conte che lo ha già avuto all'Inter. Il prezzo, vista la vicenda e il contratto in scadenza, sarà di saldo.

Ma tra viola e partenopei, questo potrebbe non essere l'unico affare in vista del mercato di riparazione. La Fiorentina sta cercando un profilo per il centrocampo e il nome che circola da tempo è quello di Michael Folorunsho, che proprio a Napoli non sta trovando spazio. Tuttavia, esistono due ostacoli importanti per il suo arrivo a Firenze: in primis una valutazione elevata tra i 12 e i 14 milioni di euro e poi, un secondo aspetto non meno importante, è quello relativo al rappresentante dell’ex Verona: proprio Mario Giuffredi.

L'agente ha appena attaccato frontalmente il tecnico viola Raffaele Palladino sulla vicenda Biraghi, ma al momento nessuna ipotesi è da escludere. Fiorentina e Napoli avranno presto un confronto e clamorosi colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo.