Prove di rilancio per Dominguez: la Fiorentina farà un nuovo tentativo, ma è duello con il Fenerbahce. Intanto...

Fenerbahce e Fiorentina aspettano la decisione del centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez. Lo stesso club turco, nel mentre, deve decidere tra l'argentino e Rade Krunic del Milan, ma intanto nessuna scelta concreta è stata ancora presa.

Come riporta il portale turco SportsDigitale, Dominguez non ha ancora scelto. Su di lui ci sono sempre le solite due squadre: Fiorentina e Fenerbahce. Il calciatore vuole portare il suo agente in Turchia per capire meglio la proposta, mentre il club viola avrebbe già rilanciato la propria offerta.