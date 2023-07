Ceccarini: "Un tentativo per Dominguez la Fiorentina lo farà ma il Bologna ha già rifiutato un'offerta da 10 milioni..."

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto anche sul mercato della Fiorentina:

“E veniamo alla Fiorentina. Vanno avanti infatti i colloqui per la cessione di Amrabat al Manchester United. I viola puntano ad ottenere 30 milioni con i bonus. Il discorso è molto avviato. Una volta chiusa l’operazione, la società viola con ogni probabilità farà un tentativo con il Bologna per Dominguez, che ha solo un anno di contratto. Il club rossoblù ha già rifiutato un’offerta da 10 milioni di euro più bonus del Fenerbahce. Per quello che riguarda gli acquisti, dopo Parisi e Arthur, la Fiorentina ha definito anche quello di Gino Infantino, preso dal Rosario Central per una cifra di 4 milioni di euro più bonus più il 10 per cento sulla futura rivendita. Il centrocampista, protagonista all’ultimo mondiale Under 20 con la maglia dell’Argentina, arriverà nelle prossime ore e dopo le visite mediche firmerà un contratto di 5 anni”.