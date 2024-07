Colpi al centro: il Monza chiude a un affare in prestito per Colpani, Thorstvedt alla portata. Vranckx invece...

La Fiorentina ha fretta di portare alla corte di Palladino qualche nuovo innesto a centrocampo, visto che tra addii e mancati riscatti, al momento l'unico giocatore in rosa a disposizione presente dalla scorsa stagione è Rolando Mandragora.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli interessi dei viola, partendo da Andrea Colpani. Il Monza chiede tra i 15 e i 20 milioni per il suo gioiellino, ma chiude all'offerta viola di un possibile affare in prestito. Ancora niente di serio sul tavolo, così come per Thorstvedt, per il quale però la sensazione è che se la Fiorentina vuole spingere sull'acceleratore per lui, la quadra si può trovare agilmente con il Sassuolo.

C'è ancora distanza tra l'offerta da 8 milioni e la richiesta del Wolfsburg da 12 per Aster Vranckx, altro profilo che piace da tempo alla società viola. Anche in questo caso, uno sforzo da parte dei viola potrebbe portare alla chiusura veloce dell'affare. In alternativa c'è anche Brescianini, per il quale la richiesta del Frosinone è simile a quella del belga. Da registrare per lui l'interesse dell'Atalanta.