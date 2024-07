Sfumato Zaniolo? E la Fiorentina ripensa addirittura a Gudmundsson ma ancora manca l'offerta

Cercato per l'ennesima volta, poi sfumato per l'ennesima volta: Nicolò Zaniolo non sarà un calciatore della Fiorentina e allora in quella zona di campo la società viola sarebbe tornata incredibilmente a pensare ad Albert Gudmundsson.



Secondo gianlucadimarzio.com, l'idea sarebbe nata proprio dopo il fallimento dell'affare per l'ex Galatasaray. Ancora non c'è l'offerta, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni ma il Genoa già a gennaio aveva rifiutato 20 milioni di euro.