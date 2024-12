Corriere dello Sport-Stadio: Forte Franchi

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo: “Forte Franchi. A Firenze non si passa: 19 risultati utili di fila”. Approfondimento a pagina 22: “Effetto Franchi, un record in cantiere”. Nella stessa pagina, sulla destra, c'è un'intervista a Diego Tavano, procuratore di Edoardo Bove: “«Grazie Firenze. Edo non mollerà»”.

A pagina 23, invece: “Riscatto Gosens, si stringono i tempi”. Sottotitolo: “È un’operazione da 7,5 milioni: Palladino vuole sbrigarsi prima dell’obbligatorietà delle clausole”. Sulla destra, le condizioni della squadra verso la sfida contro l'Udinese: “Cataldi e Sottil recuperano. Pongracic ok”.