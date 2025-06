Stefano Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Adesso il tecnico è in Arabia Saudita, al lavoro per la rescissione con l'Al-Nassr e in attesa della scadenza dei giorni che gli permettono di essere residente e incassare lo stipendio (3 luglio). E il club arabo che fa? Riparte dalla sua colonna portante… Cristiano Ronaldo.

L'Al-Nassr, ancora deluso dalla stagione trascorsa (Ronaldo in primis), inizia la rivoluzione. Fonti interne al club riconducono tale volontà di cambiamenti proprio a Cristiano Ronaldo, il quale ha intimato la dirigenza ad alzare la competitività dell'intera società. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dunque, la prima vittima eccellente è l'amministratore delegato Majed Jaman Alsorour. Una decisione improvvisa e, secondo il diretto interessato, “inaccettabile e poco rispettoso”. Ora è a rischio anche Fernando Hierro, ex Real e ds del club.