Una Coppa d'Africa costata tre mesi a Kouame. E Belotti fa finalmente la conoscenza di Commisso

L'obiettivo per Vincenzo Italiano è quello di approcciare gli ultimi due mesi di stagione al massimo della velocità e con tutto il gruppo a disposizione. Gli infortunati di lungo corso si sono uniti poco prima della sosta, Dodo e Castrovilli, e ora toccherà anche a Kouame. L'ivoriano è assente ormai da fine 2023, prima della partenza per la Coppa d'Africa, vissuta fino in fondo, con le complicazioni successive legate alla malaria.

Intanto, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, oltre a Kouame l'attenzione al Viola Park era anche per Belotti, che ha conosciuto finalmente il presidente Commisso, mai visto di persona fino a questi giorni.