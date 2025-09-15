Ranocchia: "So per certo che dentro lo spogliatoio Conte avrà massacrato i suoi per la sofferenza del finale contro la Fiorentina"

L'ex difensore dell'Inter e non solo, Andrea Ranocchia, allenato anche da Antonio Conte, nel corso della trasmissione 'Pressing’ ha commentato così la vittoria del Napoli contro la Fiorentina:

“Conte li avrà massacrati”

"Qualsiasi allenatore, compreso il sottoscritto, sarebbe andato in conferenza stampa nel post partita esaltando i suoi ragazzi per la prestazione e recriminando solo per il finale… Conte invece ha parlato solo di quei 10 minuti. E questo aiuta a tenere alta la tensione: so per certo che dentro lo spogliatoio li avrà massacrati per la sofferenza del finale contro la Fiorentina".