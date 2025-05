Il rosso inaccettabile di Zaniolo che sa di pietra tombale sulla sua stagione: espulso per proteste dopo il fischio finale

Un ritorno da incubo all'Olimpico per Nicolò Zaniolo, che con la maglia dell'Atalanta aveva segnato ai giallorossi nel girone d'andata: è anche per quello a quanto pare che Palladino l'ha schierato, “credendo nel gol dell'ex” come specificato dal tecnico. Non solo Zaniolo non ha segnato ed ha offerto la solita prestazione fumosa, fatta di lotta, alterchi, pochissimo contributo tecnico ma si è fatto anche espellere a tempo scaduto: dopo il triplice fischio infatti è andato a protestare con Chiffi, beccandosi il rosso.

Zaniolo salterà quindi la sfida con il Venezia di lunedì prossimo, in attesa del referto arbitrale, basato su quanto il classe '99 ha detto al fischietto. Un gesto veramente inutile e autolesionista.