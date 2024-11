Il Monza riacciuffa il Como nel secondo tempo: il derby lombardo finisce in parità. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la prima partita del sabato di questa quattordicesima giornata di Serie A. Il derby lombardo del Sinigaglia tra Como e Monza finisce 1-1: pareggio che non serve a nessuna delle due, vista la loro lotta salvezza, con le due compagini che non approfittano del passo falso del Verona di ieri.

I padroni di casa sono più brillanti in avvio, passando al 36simo grazie all'incornata di Engelhardt, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un fallo di mano di Nico Paz regala il rigore del pareggio al Monza, convertito da Caprari, per l'1-1 finale. Como che rimane a caccia della loro prima rete inviolata dell'anno, sedendo ad 11 punti, uno in più del Monza penultimo.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 29, Inter 28, Atalanta 28, Fiorentina 28, Lazio 28, Juventus 25, Milan 19, Bologna 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Cagliari 14, Roma 13, Parma 12, Verona 12, Lecce 12, Genoa 11, Como 11, Monza 10, Venezia 8.