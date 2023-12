Mourinho: "Preoccupato per la designazione arbitrale, Marcenaro domani sicuramente mi ammonisce Mancini che poi salta la Fiorentina"

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l'allenatore della Roma José Mourinho ha partecipato alla consenta conferenza stampa. All'interno di essa ha avuto modo di parlare dell'ex obiettivo della Fiorentina Domenico Berardi e non solo:

“Hanno qualità e spesso andiamo in difficoltà con loro, sono onesto e dico che mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto 3 volte come quarto arbitro e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello, non è solo Sassuolo-Roma perché noi stiamo a 3 punti dalla Champions League, è una partita super importante per noi".

E ancora: "Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il VAR, con lui abbiamo avuto spesso sfortuna, non abbiamo accettato sempre un determinato profilo di lavoro, poi mi dispiace perché c’è Berardi che è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere rispetto per gli avversari, è troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per prendere i gialli, lo amo e lo odio".

Poi su Mancini: "Con Marcenaro sicuro domani Mancini prende giallo al 10’ contro Berardi e non gioca con la Fiorentina ma andiamo avanti”.