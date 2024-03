Italiano non schiera mai la stessa Fiorentina. Bisogna tornare ai tempi dello Spezia per due formazioni identiche

141 su 141. Questo è il numero delle formazioni diverse della Fiorentina da quando Vincenzo Italiano siede sulla panchina viola. Insomma, il tecnico non ha mai riproposto la stessa squadra in nessuna occasione, neanche senza contare un ordine temporale. E per trovare un precedente? Serve un gran salto nel tempo.

L'ultima volta… allo Spezia

La curiosità è svelata dal giornalista Giuseppe Pastore: l'ultima volta che Italiano ha schierato per due volte la stessa formazione in una stagione, era sulla panchina dello Spezia. Annata 2020/21. Insomma, è tutt'altro che un allenatore abituato ad affidarsi ai ‘soliti 11’.