Cecchi: "La Fiorentina si è adattata al possesso palla più inutile della storia dello Jagiellonia. Lo spettacolo? Per quello c'è il circo"
Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato la prestazione della Fiorentina contro lo Jagiellonia, che ha visto i viola trionfare per 3-0 contro la squadra giallorossa in Polonia.
Le parole di Cecchi
“La formazione sembrava fatta pensando al Pisa, 10 cambi rispetto alla forma- zione titolare indicavano questo. Se dunque alla fi- ne la Fiorentina torna a ca- sa con una vittoria netta che la lancia al prossimo turno di coppa, l'umore non può che essere di contentezza. E pazienza se, soprattutto nel primo tempo, si è visto pochissimo calcio. Complice anche l'atteggiamento rinunciatario dello Jagiellonia, che ha messo in mostra il possesso palla più inutile della storia del calcio, la Fiorentina si è adattata ai bassi regimi, producendo pochissimo”.
Lo spettacolo? C'è il circo
“Ma quando nel secondo tempo ha alzato i ritmi, è venuto fuori il diverso tasso tecnico e la squadra polacca si è dissolta. Dando cosi ragione alle scelte di Vanoli e mettendo vento buono nelle ali della squadra in vista del Pisa. Che, da che mondo è mondo, le vittorie chiamano altre vittorie. Lo spettacolo? Per quello c'è il circo, diceva un allenatore oggi residente a Milano. Forse non a torto”