"Solomon non ha avuto molta fortuna al Villarreal, gli serve continuità. Ha qualità ma è un po' individualista"

Il giornalista spagnolo Javi Mata, firma di AS, conosce molto bene le dinamiche di casa Villarreal e Radio Bruno lo ha contattato per parlare del nuovo acquisto della Fiorentina, Manor Solomon, ex calciatore del Submarino Amarillo.

‘È un po’ individualista'

“Solomon è un calciatore che tira molto, ha qualità e un bel piede, ma è un pò individualista. È in grado di creare pericoli alle squadre avversarie ma gli serve continuità, cosa che gli è mancata al Villarreal".

‘Al Villarreal non ha avuto fortuna’

"Quando ha firmato in Spagna non aveva capito il suo ruolo e quanti giocatori c'erano già nella rosa che occupavano la sua posizione. Inoltre, il tecnico non gioca con due esterni larghi, salvo le occasioni in cui si trova in difficoltà. Direi che non ha avuto molta fortuna con la maglia del Villarreal".