Dopo il comunicato delle associazioni del tifo viola, nella giornata di ieri è arrivato anche il comunicato della Curva Fiesole, che si è detta amareggiata per l'impossibilità di assistere al ritiro della Fiorentina al Viola Park, in particolare per le amichevoli.

Non ci può entrare ancora e probabilmente non lo si potrà fare prima di una settimana. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la riunione della Prefettura per l'ok è stata spostata al 27 luglio. Fino ad allora non potranno entrare né stampa né tifosi, che dunque non potranno assistere nemmeno alla partita contro il Catanzaro, match tanto atteso dalla tifoseria viola (gemellata con quella giallorossa).

E' stata la presenza di due aree non a norma per le quali non è stata concessa una deroga a vietare l'accesso agli ospiti all'intero del nuovo centro sportivo: un muretto di recinzione basso a pochi metri dal mini stadio principale protetto dalla Soprintendenza e le vie d’uscita dall'impianto dei giocatori che si affacciano su un'area per i tifosi.