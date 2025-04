Resterà a Firenze fino a fine aprile il presidente Rocco Commisso, a coccolarsi la sua Fiorentina: altre quattro partite quindi tra campionato e ritorno di Conference, fino al match casalingo con l'Empoli del prossimo 27 aprile in sostanza. Gare in cui il presidente vorrebbe mettere una grossa ipoteca sull'Europa: di certo un tris in campionato alla portata e proprio per questo complicato. In più nel mirino c'è la terza semifinale europea, presumibilmente con il Betis.

Ma il patron si è soffermato anche su alcuni singoli: in particolare, secondo La Nazione, dribblando un po' la questione Gudmundsson, di cui ha citato anche la questione giudiziaria, pur auspicando la permanenza dell'islandese. Di ben altro tenore il riferimento a De Gea, ormai pressoché certo di restare.