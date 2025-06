Pongracic guida la difesa della Croazia che dilaga a Gibilterra. Gudmundsson ci mette lo zampino nel successo in Scozia della sua Islanda

Inizia con un successo rotondissimo il percorso nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 della Croazia a Gibilterra, e il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è stato tra i titolari.

Dilagano i balcanici

Vittoria addirittura per 7-0 dei balcanici, che asfaltano nettamente gli avversari. Reti di Mario Pasalic e Budimir nel primo tempo, nel secondo doppiette di Ivanovic e Kramaric e gol di Perisic. Serata tranquilla per Pongracic, che tuttavia rimedia un'ammonizione.

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Vince anche Gudmundsson

Vittoria anche per l'Islanda di Albert Gudmundsson, che si impone col punteggio di 3-1 in Scozia in amichevole. Il fantasista classe '97 della Fiorentina gioca tutta la gara e regala un assist a Palsson, che segna il gol del definitivo 3-1. Scozia avanti con Souttar, Islanda che rimonta con Gudjohnsen e l'autogol di Ferguson, prima del tris finale.