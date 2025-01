Liverani: "Adesso con Baroni è un piacere veder giocare la Lazio. La Fiorentina è in crisi ma va rispettata"

Nella serata di ieri l’ex centrocampista di Lazio e Fiorentina Fabio Liverani, durante un collegamento con RadioSei, ha avuto modo di analizzare come arrivano i biancocelesti alla sfida di domenica sera contro i viola di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Contro la Real Sociedad la Lazio stata trascinante, è riuscita a ritrovare tutto quel che di positivo ha fatto vedere fino a due mesi fa. Adesso è un piacere vederla giocare, ero all’Olimpico e me la sono goduta. Questa squadra ha dimostrato di avere tutto: organizzazione, qualità e approcci finalmente tornati feroci e aggressivi. Mi auguro si possa mantenere questo fino alla fine. L’unica nota stonata della serata è stato l’infortunio di Tavares, sicuramente la squadra ne risentirà. Il suo stop andrà gestito con attenzione perché è il secondo in breve tempo”

"Le decisioni di Baroni sono sono rivelate giuste, adesso la Lazio può concentrarsi sul campionato"

Qualche parola anche sulle scelte di mister Baroni: “Le sue decisioni secondo me sono legittime, come spesso accade quando si parla di un allenatore intelligente come lui. Dele-Bashiru comunque alla fine ha giocato quasi un’ora. L’allenatore deve essere libero di decidere quando e come farlo giocare. A volte le schermaglie dialettiche ci stanno, ma in questo caso non ne vedo il senso. La Lazio ha chiuso il pensiero Europa League e ora può concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia”.

“La Fiorentina è in crisi ma va rispettata. L'assenza di Bove ha segnato i viola”

Ha poi concluso parlando della partita di domani sera: “La Fiorentina va rispettata, la Lazio deve però approcciare allo stesso modo. La Viola non è in un gran momento, ma resta una squadra di qualità. Per la Fiorentina l’assenza di Bove è un grande danno. Con lui avevano trovato la quadra, ora stanno lavorando per impostare così Folorunsho. Per domenica, va detto che la gara di ieri per la Lazio è durata mezzora. Il secondo tempo non ha tolto tante energie ai biancocelesti, questo può essere un fattore in vista di un match che si prospetta comunque duro”.