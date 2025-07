Sene via: ecco i dettagli sulla cessione del giocatore. La Fiorentina si garantisce anche una percentuale sulla futura rivendita

Come avete già potuto leggere in mattinata, l'attaccante Fallou Sene lascia la Fiorentina per andare a giocare in Danimarca con l'AC Horsens. L'affare ora è ufficiale.

Titolo definitivo

Emergono alcuni dettagli relativamente a questo affare, perché la cessione del classe 2004 cresciuto nel vivaio gigliato è avvenuta a titolo definitivo. Sene ha firmato per tre anni con il club scandinavo.

Percentuale su rivendita

Il club viola si è tenuto una percentuale su un'eventuale futura rivendita dello stesso calciatore che era reduce da esperienze in prestito la passata stagione a Frosinone in B e Lecco in C. Previsti nel contratto anche bonus legati a gol e vittoria del campionato.