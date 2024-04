La Fiorentina Primavera rialza la testa contro la capolista con un ottimo Sene, ma alla fine l'Inter strappa la vittoria al Viola Park al novantesimo

Fiorentina-Inter 1-2 (Cocchi I 9', Sene F 71', Akisanmiro I 90')

FIORENTINA (3-4-1-2): Leonardelli; Sadotti, Biagetti, Romani; Vigiani (63' Sene), Ievoli, Gudelevicius (80' Vitolo), Fortini; Rubino; Presta (88' Braschi), Caprini.

A disposizione: Dolfi, Scuderi, Maggini, Kouadio, Vitolo, Spaggiari, Denes, Deli, Mignani, Sene, Braschi.

All.: Galloppa.

90+6' - FINISCE QUI! L'Inter vince per 1-2 al Viola Park, con gol al novantesimo.

90+2' - Intervento medico per Aidoo, recupero allungato di un minuto.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

90' - GOL DELL'INTER. AKISANMIRO GELA LA FIORENTINA. Incredibile, la fortuna assiste la capolista del Campionato Primavera. Il tiro di Berenbruch non crea pericoli, ma Akisanmiro si trova da quelle parti e corregge in rete la conclusione. Fiorentina davvero sfortunata, è 1-2.

88' - Fuori Owusu, dentro Diallo: l'Inter spende l'ultimo cambio.

88' - Sostituzione per la Fiorentina: fuori Presta, dentro Braschi.

87' - Quieto come Vitolo, il nerazzurro spende il giallo appena entrato in campo.

84' - INCREDIBILE FORTINI!!!!! La Fiorentina si mangia le mani! Fortini si inventa un coast-to-coast sensazionale, saltando due difensori nerazzurri come fossero birilli. La stanchezza a fine scatto non gli concede il massimo della lucidità per servire Presta solo a centro area, palla leggermente troppo indietro e l'Inter riconquista.

82' - Vitolo è già costretto a spendere il cartellino giallo. Berenbruch lo manda fuori tempo e serve la trattenuta per evitare l'ingresso in area. Si fa sotto l'Inter.

80' - Doppia sostituzione per l'Inter di Chivu. Fuori Sarr e Di Maggio, dentro Quieto e De Pieri.

80' - Cambio per la Fiorentina. Fuori Gudelevicius, dentro Vitolo.

78' - Punizione di Rubino dal limite dell'area, bell'effetto ma Raimondi interviene senza problemi

73' - PALO! INCREDIBILE, LA FIORENTINA RISCHIA DI RIBALTARLA! Sene è un fattore decisivo, è lui a calciare sul palo. Sulla ribattuta Raimondi è bravo nella parata su Caprini. Partita accesissima!

73' - L'Inter reclama un calcio di rigore per il contatto tra Stante e Rubino, nell'area di rigore viola. L'arbitro lascia proseguire, scintille tra i due.

72' - Ammonito capitan Biagetti per la Fiorentina, punizione Inter.

71' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! PAREGGIA FALLOU SENE! L'attaccante numero 9 se lo guadagna e lo trasforma, il rigore. Portiere spiazzato e 1-1, con tanto di dedica speciale a Joe Barone con maglia celebrativa.

70' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Sene scatta per 30 metri e si guadagna il penalty vista l'uscita netta sull'uomo di Raimondi, in netto ritardo.

65' - Primi cambi anche per l'Inter: fuori Stankovic e dentro Bovo, fuori Kamate e dentro Akisanmiro.

63' - Prima sostituzione per la Fiorentina: fuori Vigiani, dentro Sene. Cambio decisamente offensivo per Galloppa.

60' - Presenti sulle tribune del Viola Park Riccardo Sottil, insieme al padre Andrea, e l'ex viola d'eccezione Pablo Daniel Osvaldo.

58' - La Fiorentina fatica a smuovere la gara, nonostante qualche situazione in campo aperto. Presta ingabbiato già all'altezza della linea di centrocampo.

54' - INCREDIBILE! L'Inter si divora lo 0-2! Bella azione, molto rapida, dei nerazzurri con Di Maggio che scava il pallone davanti a Leonardelli, senza inquadrare la porta. Sarr arriva defilato, ma la mette clamorosamente sull'esterno della rete.

52' - Si fa male Cocchi, riappoggiando male la spalla dopo un contrasto su Biagetti. Galloppa richiama Fortini dopo il giallo ricevuto.

50' - Eccessive le proteste di Fortini nei confronti del direttore di gara, ammonito il calciatore viola.

49' - LEONARDELLI! Bella parata dell'estremo difensore viola su un'ottima opportunità per Berenbruch, che ha ricevuto da Cocchi e ha calciato di sinistro.

46' - Il match riparte con gli stessi ventidue del primo tempo. Nessun cambio fin qui.

46' - Ricomincia la gara! Forza Viola!

45+1' - Finisce il primo tempo! 0-1 per l'Inter.

45' - 1 minuto di recupero

41' - Che occasione per l'Inter! Sarr sfiora il raddoppio così come il pallone; con un tocco avrebbe avuto metà porta libera per segnare, invece l'attaccante nerazzurro liscia il colpo.

40' - Altra chance per Rubino, di testa, ma è un colpo decisamente alto sopra la traversa.

39' - RUBINO! Dal limite dell'area cerca il tiro di precisione, palla fuori di pochissimo.

38' - Gran giocata di Di Maggio, che usa bene il fisico e tenta un sombrero su due difensori viola in area, poi sfera allontanata. Le squadre si allungano, la partita di incattivisce. L'arbitro fischia pochissimo.

33' - Buone le aggressioni della Fiorentina, forse però troppo precipitosa nel voler cercare subito la porta.

31' - Fortini serve Biagetti con un pallone geniale a tagliare il campo, ma Stankovic torna sul cross rasoterra del capitano viola. Calcio d'angolo.

28' - Vistosa trattenuta di Sadotti nei confronti di Sarr, niente cartellino giallo per il difensore viola.

26' - Bel lancio di Sadotti verso Caprini, colto però in posizione di fuorigioco.

24' - Molta più Inter che Fiorentina fin qui. La squadra di Galloppa deve ancora trovare la scintilla.

19' - Il primo ammonito della gara è nerazzurro. Giallo per Aidoo.

18' - Inter in fiducia e si vede. Scorrono bene i calciatori nerazzurri sulle fasce, creati altri due presupposti offensivi.

15' - CAPRINI! Buona chance per la Viola. Tempismo perfetto da parte di Vigiani, ottimo il suo cross per l'attaccante della Fiorentina. Bel colpo di testa, di poco alto.

9' - GOL DELL'INTER. COCCHI. Aidoo è velocissimo e riesce a entrare in area, poi taglia con un passaggio filtrante. Palla lasciata sfilare e Cocchi segna lo 0-1.

6' - Ci ha provato Owusu per l'Inter, buon colpo di testa che però finisce alto.

1' - Inizia la gara al Viola Park! Forza Viola!