L'Italia Under 20 di mister Alberto Bollini batte 2-1 il Portogallo al Ricci di Sassuolo e dopo 5 gare guida a quota 13 punti l'Elite League Under 20. Nel gruppo azzurro c'è il centrocampista classe 2004 della Fiorentina Lorenzo Amatucci, entrato al 60' al posto di Faticanti, autore del primo gol azzurro.

Il giocatore viola impatta molto bene sulla gara, guidando la mediana degli Azzurrini che prende il controllo della gara dopo il pari di Meireles in chiusura di prima frazione. L'Italia segna la rete del sorpasso con Nicholas Bonfanti, attaccante del Modena, che è lesto e freddissimo a scaraventare in rete col mancino la grande respinta del portiere lusitano Fernandes sul rigore di Hasa.

Vittoria pesante, la terza di fila per la compagine di mister Alberto Bollini, ex tecnico anche della Fiorentina Primavera. Con una partita in meno l'Italia Under 20 guida il proprio raggruppamento.