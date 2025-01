Ma non era colpa della Fiorentina che non aveva appeal? Con in campo Inter e Atalanta la Supercoppa in Arabia è lo stesso, triste flop

No, non era colpa della Fiorentina. Era emersa anche questa voce quando, un anno fa, durante la semifinale di Supercoppa tra i viola e il Napoli le tribune dello stadio di Riyad rimasero in gran parte vuote. Si disse che la causa era il “poco appeal” della squadra allora allenata da Vincenzo Italiano.

Inter-Atalanta, lo stesso (misero) risultato

La partita di ieri tra Inter e Atalanta ha sfatato il mito. Pur con in campo i campioni d'Italia e i campioni dell'Europa League in carica, lo stadio Al-Awwal Park ha fatto registrare solo 16.896 spettatori sui 26.100 posti disponibili. Il risultato? Un colpo d'occhio terribile, soprattutto a inizio gara quando c'erano solo 4000 spettatori sulle tribune.

Un format senza senso

Insomma, casomai ce ne fosse bisogno abbiamo avuto la conferma che non era una questione di appeal e, quindi, del fatto che in campo ci fosse la Fiorentina. Semplicemente la Supercoppa Italiana in Arabia è un format senza senso, ma ancora una volta i soldi hanno vinto su tutto. Anche, purtroppo, sulla passione dei tifosi.