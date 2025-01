La doppietta che non ti aspetti: Dumfries protagonista, manda l'Inter in finale di Supercoppa Italiana. Battuta l'Atalanta di Gasperini

Si è giocata questa sera alle ore 20:00 la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, a Riyadh. Inter-Atalanta ha regalato un buono spettacolo e oltre un tempo di equilibrio ferreo, fino a che i ragazzi di Inzaghi non hanno indirizzato l'incontro sul 2-0.

L'uomo che non ti aspetti. Il racconto della gara

Prima frazione interessante, con occasioni da una parte e dall'altra. Decisivo in più occasioni un ottimo Carnesecchi. In apertura di ripresa, l'Inter va in vantaggio con una bellissima mezza rovesciata di Denzel Dumfries. E pochi minuti dopo l'olandese si ripete, mandando sotto la traversa una botta fortissima. L'Atalanta accorcia momentaneamente con Ederson, ma il gol viene annullato. Nel finale si fa notare anche l'altro portiere, Sommer, per un doppio intervento fantastico.

Inter in finale di Supercoppa, domani Milan-Juve

Così l'Inter è la prima finalista di questa edizione di Supercoppa Italiana e può puntare a vincere la quarta di fila. Troverà in finale una tra Milan e Juventus, che giocano domani.