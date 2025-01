Supercoppa Italiana, revocato il minuto di silenzio per Aldo Agroppi a Riyadh. Ecco il perchè della decisione della FIGC

La FIGC ci ripensa: a Riyadh, niente minuto di silenzio quest'oggi per l'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi, scomparso oggi all’età di 80 anni. Stasera alle ore 20.00 è infatti prevista la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta.

È stata presa questa decisione per quanto successo negli anni precedenti quando le commemorazioni di Franck Beckenbauer e Gigi Riva non furono rispettate, ma addirittura fischiate dal pubblico locale perché nella loro cultura il silenzio non è associato al lutto.

La revoca, quindi, del minuto di silenzio è avvenuta per evitare uno spettacolo spiacevole sia per il pubblico italiano che europeo.