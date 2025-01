La Fiorentina piange per Aldo Agroppi: morto l'ex allenatore viola

Una brutta notizia scuote l'ambiente Fiorentina. Stamani è morto l'ex calciatore ed ex allenatore (anche dei viola), Aldo Agroppi, aveva 80 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Piombino, città dove era nato il 14 aprile del 1944. Agroppi era ricoverato in ospedale da qualche giorno, informa in merito Il Tirreno.

Due esperienze in viola

Due le sue esperienze alla guida della Fiorentina. La prima assolutamente esaltante, nel 1985/86, quando portò la squadra al quinto posto mettendo in mostra un gioco esaltante. Ritornò in viola dopo l'esonero di Gigi Radice nella stagione 1992/93 ma la squadra crollò. Venne esonerato dopo alcune giornate in panchina, ma quel campionato si concluse con una clamorosa retrocessione in B dei viola.

L'esposizione della salma

Intorno alle 11 la salma di Agroppi sarà portata alla sala del commiato della Pubblica assistenza di Piombino.