Ottolini: "Per Retegui tanti sondaggi e richieste di informazioni. Vi spiego la situazione"

Resta ancora da capire se Moise Kean, ormai ufficiosamente un giocatore della Fiorentina, sarà l'unico innesto in attacco. Se così non fosse i nomi che tengono banco sono sempre gli stessi, da Lucca a Pinamonti passando per Retegui.

“Solo sondaggi per Retegui”

Proprio dell'attaccante azzurro ha parlato il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini: “Onestamente per lui ci sono stati vari sondaggi e richieste di informazioni, ma la ritengo una cosa normale. E' un numero 9, non ce ne sono molti in Italia. Ma in questo non c'è niente di concreto”.