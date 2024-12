Gianni De Magistris, ex pallanuotista, è intervenuto a Radio Bruno Toscana durante il PentaSport per commentare la partita di domani contro tra Fiorentina e Juventus.

“La Juventus rimane sempre una grande squadra, non sono mai stato anti-juventino, la partita di domani si gioca contro una grande società che ha vinto tantissimo in Italia. I conti poi si fanno alla fine, la Fiorentina è partita bene ma ora ha fatto due sconfitte di fila: la Juve tuttavia ha l'obbligo sempre di dover vincere, cosa che invece la Fiorentina non ha”

“Si gioca veramente troppo, normale che gli infortuni fiocchino, basta vedere la Juventus appunto. Vero che la rosa è lunga e che hai 5 cambi, ma qualcuno deve pur sempre fare la riserva: Biraghi ha iniziato la stagione da capitano ed adesso è sul mercato. Bisogna saper far bene: Kean aveva sicuramente bisogno di fiducia, ma d'altronde tutti i giocatori ne hanno bisogno”

“Nico è un bel giocatore, ma non certo un campione come a Firenze qualcuno millantava. Ha sempre avuto tanti problemi con gli infortuni, prima con noi e poi con la Juve: chiaro che se non avesse questi problemi, è uno che fa la differenza, fa gioco ma la butta anche dentro, infatti l'anno scorso fu il nostro capocannoniere. Però è troppo condizionato dagli infortuni, lo vedo come Dybala, e in queste squadre non possono star fermi ogni tre per due perché poi ci sono i sostituti”