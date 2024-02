Juric rischia di perdere il suo capitano per le prossime partite. E contro la Fiorentina...

Juric rischia di perdere una pedina importante per le prossime partite, tra cui anche quella contro la Fiorentina. Gli esami medici effettuati al difensore e capitano granata Ricardo Rodriguez, infatti, hanno evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra dopo l'infortunio avuto contro il Sassuolo.

Solitamente ci vogliono circa due settimane per rientrare da questo tipo di stop, con il calendario del Torino che vedrà i ragazzi di Juric impegnati contro Lecce e Lazio, poi Roma e Fiorentina (2 marzo). Saranno dunque da valutare le sue condizioni fisiche in vista della sfida contro i viola, che però potrebbe essere la gara del rientro in campo.