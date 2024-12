La probabile formazione della Fiorentina: pronto a tornare Sottil e stavolta tocca a Kayode. Cataldi e Comuzzo sul pezzo ma con qualche acciacco

I due grandi assenti di giovedì, Sottil e Cataldi, dovrebbero essere pronti a ripresentarsi in campo stasera con l'Udinese alle 18.30. A destra invece ci sarà Kayode stavolta, vista la squalifica di Dodo, e sarà la prima da titolare in campionato per lui: poche le sorprese in cantiere per Palladino, che chiederà gli straordinari anche a Comuzzo e Cataldi. Questa la probabile formazione viola:

De Gea, Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Sottil, Gudmundsson, Colpani, Kean.