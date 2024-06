È il giorno dei saluti al Viola Park: chi arriva per la prima volta, chi torna, chi parte

Come riportato da Sky Sport, questa mattina al Viola Park, oltre al tecnico Raffaele Palladino è arrivato anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro è giunto a Bagno a Ripoli per accogliere il nuovo allenatore gigliato in città.

Contestualmente, il vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, ha lasciato il centro sportivo della Fiorentina, probabilmente per l'ultima volta.